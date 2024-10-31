رقص باسم يوسف مع متسابقة على مسرح ارابز غوت تالنت يتصدر
ظهر الإعلامي المصري باسم يوسف بموهبة جديدة على الهواء، حيث أنه قام بمشاركة فتاة متسابقة في برنامج "ArabsGotTalent" وتدعي جاسمين، ورقص معها رقصة السالسا، وأثار ذلك إعجاب عدد كبير من الجمهور
وفي التفاصيل، تألقت إحدى المتسابقات التي تسمي جاسمين والمقيمة في المملكة العربية المتحدة، بإظهار موهبتها في رقصة السالسا، وفاجأت المتسابقة باسم يوسف بطلبها منه للصعود معها على مسرح البرنامج ومشاركتها الرقص، وعلى الفور استجاب لها باسم يوسف وأظهر موهبة جديدة، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير بالتصفيق والتشجيع.