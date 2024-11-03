وليد توفيق ينشر فيديو مؤثر تعليقا على العدوان الاسرائيلي

وفي التفاصيل، شارك توفيق مقطع فيديو لرجل كبير في السن وهو يبكي بحرقة بسبب الحرب التي تعصف بوطنه وأرفقه بمقطع من أغنيته الشهيرة "دمعة دمعة".

وكتب توفيق: "دمعة دمعة يجري عمري من أجل من يا بشر".