الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تطورات الحالة الصحيّة لمحمد منير.. اليكم التفاصيل
تطورات الحالة الصحيّة لمحمد منير.. اليكم التفاصيل
A-
A+

تطورات الحالة الصحيّة لمحمد منير.. اليكم التفاصيل

فن

2024-11-06 | 03:30
تطورات الحالة الصحيّة لمحمد منير.. اليكم التفاصيل
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تطورات الحالة الصحيّة لمحمد منير.. اليكم التفاصيل

سمح الطاقم الطبي المعالج للفنان المصري محمد منير بخروجه من بعد أن أكدوا أن حالته الصحية بدأت تتحسن تدريجيًا، مع توصيات بالراحة التامة لفترة معينة لضمان استعادة عافيته بالكامل.

هذا وكان قد نُقل إلى المستشفى يوم الأربعاء 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا، حيث تم نقله إلى المستشفى في سيارة إسعاف في حالة شبه فقدان للوعي، وصعوبة في التحكم بأعصابه وذلك بسبب الإجهاد الكبير الذي تعرض له، وأمر الفريق الطبي بوضع منير تحت الملاحظة الفورية في العناية المركزة، وإجراء عدد من الفحوصات والتحاليل الطبية للتأكد من التشخيص والعلاج الأمثل.

وأوضحت أسرة محمد منير أن سبب تدهور صحته يعود للإجهاد البدني الكبير الذي تعرض له مؤخرًا، خاصة مع انشغاله بعدد من الأنشطة الفنية المكثفة.

 

 

اقرأ ايضا في فن

ما حقيقة خروج دنيا بطمة من السجن بعد عفو ملكي ؟
05:24

ما حقيقة خروج دنيا بطمة من السجن بعد عفو ملكي ؟

تصدر خبر الافراج عن الفنانة المغربية دنيا بطمة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

05:24

ما حقيقة خروج دنيا بطمة من السجن بعد عفو ملكي ؟

تصدر خبر الافراج عن الفنانة المغربية دنيا بطمة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فنانة مصرية شهيرة تكشف عن مواصفات فتى أحلامها
03:39

فنانة مصرية شهيرة تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

كشفت الممثلة المصرية أسماء جلال العديد من أسرار حياتها الشخصية، مشيرةً إلى أنها كانت تتمنى الزواج من فنان راحل، كما تحدّثت عن أول أجر تقاضته من عملها في الفن.

03:39

فنانة مصرية شهيرة تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

كشفت الممثلة المصرية أسماء جلال العديد من أسرار حياتها الشخصية، مشيرةً إلى أنها كانت تتمنى الزواج من فنان راحل، كما تحدّثت عن أول أجر تقاضته من عملها في الفن.

أول تعليق لـ درة بعد تشبيهها بمونيكا بيلوتشي
08:54

أول تعليق لـ درة بعد تشبيهها بمونيكا بيلوتشي

تحدثت الفنانة التونسية درة​ عن عدة جوانب من مسيرتها الفنية، وتطرقت إلى تطلعاتها وتحدياتها في الوسط الفني.

08:54

أول تعليق لـ درة بعد تشبيهها بمونيكا بيلوتشي

تحدثت الفنانة التونسية درة​ عن عدة جوانب من مسيرتها الفنية، وتطرقت إلى تطلعاتها وتحدياتها في الوسط الفني.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024