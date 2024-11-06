تطورات الحالة الصحيّة لمحمد منير.. اليكم التفاصيل

هذا وكان قد نُقل إلى المستشفى يوم الأربعاء 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا، حيث تم نقله إلى المستشفى في سيارة إسعاف في حالة شبه فقدان للوعي، وصعوبة في التحكم بأعصابه وذلك بسبب الإجهاد الكبير الذي تعرض له، وأمر الفريق الطبي بوضع منير تحت الملاحظة الفورية في العناية المركزة، وإجراء عدد من الفحوصات والتحاليل الطبية للتأكد من التشخيص والعلاج الأمثل.

وأوضحت أسرة محمد منير أن سبب تدهور صحته يعود للإجهاد البدني الكبير الذي تعرض له مؤخرًا، خاصة مع انشغاله بعدد من الأنشطة الفنية المكثفة.