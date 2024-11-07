ماريتا الحلاني تعلق على خبر حملها

هذا الموضوع ردت عليه ماريتا مؤخرا في حديث لـ سكاي نيوز عربية، إذ قالت: "بمحل تضايقت شوي يعني حسيت انا انو مبينة حامل، كأن في شي غلط فيي"، مضيفة: "مبسوطة أنا بالعكس بحسو اهتمام من الناس، يعني هني مبسوطين يمكن اذا انا كنت حامل هني بيفرحولي، فباخدها بطريقة حلوة.. بس بالاخر تضايقت لان خلص كان الموضوع كتير عم يتكرر وانا عم وضح".