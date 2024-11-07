ماريتا الحلاني تعلق على خبر حملها

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A post shared by سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia)
A post shared by سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia)
أعربت النجمة العالمية سيلين ديون عن حزنها العميق وتأثرها بفقدان صديقها الإعلامي الكندي هيربي مورو الذي توفي متأثراً بمرض سرطان الدم.
فاز مسلسل "تاج" بجائزة "أفضل إنتاج عربي للعام ٢٠٢٤"، ضمن النسخة الرابعة عشرة من مهرجان broadcast pro summit & awards 2024 الذي يُقام سنوياً في دبي بمشاركة أكبر شركات الإنتاج وأهم الإنتاجات العربية.
تصدر اسم الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني زوجة النجم السوري تيم حسن الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها مؤخرا في حفل إطلاق استديوهات الحصن في الرياض.