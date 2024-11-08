شيرين عبد الوهاب توجه رسالة مؤثرة لمدير أعمالها في عيد ميلاده‎

وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، رسالة مؤثرة إلى مدير أعمالها إيهاب، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".



في منشورٍ لها عبر موقع "إكس"، كتبت شيرين عبد الوهاب كلماتٍ مؤثرة، ووجهتها إلى مدير أعمالها، وقالت: أول مرة في حياتي حد يكون مسؤول عن شغلي، ويكون مسؤول عن حياتي، بجد أكتر من ابن وأخ وصديق، كل سنة وأنت طيب يا إيهاب.

وصفت شيرين مدير أعمالها بأنه "وش السعد" عليها، وأضافت: معرفناش الأمان غير لما بقيت أنت حوالينا، وأنا بحبك أنا ومريم وهنا، وربنا يخليك لينا وتفضل دائماً في حياتنا، مش مدير أعمال أنت ابني وأخويا وصاحبي.



وختمت شيرين رسالتها بالقول: بإذن الله السنة القادمة، أكون بغني في فرحك، ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تستاهلك، أنت حبيبي وروحي.