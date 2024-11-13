ندى كوسا تلفت الأنظار في احدث ظهور وهذا ما كشفته

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A post shared by Nada koussa ندى كوسا (@koussanada)
A post shared by Nada koussa ندى كوسا (@koussanada)
كشف الموسيقار عاطف إمام، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لموقع "فوشيا"، أن حالة الفنان المثري محمد منير الصحية قد شهدت تحسناً ملحوظاً عن ذي قبل.
لا يزال اسم اليوتيوبر الكردية شيرين عمارة المعروفة بشيرين بيوتي واليوتيوبر السوري أسامة مروة، محط الأنظار لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وخاصة عند انتشار خبر خطوبتهما في دبي في الساعات القليلة الماضية.
فاجأ الفنان السوري الشامي، جمهوره ومتابعيه على حسابه عبر انستغرام، بالكشف لأول مرة عن موعد خطوبته.