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ندى كوسا تلفت الأنظار في احدث ظهور وهذا ما كشفته
ندى كوسا تلفت الأنظار في احدث ظهور وهذا ما كشفته
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ندى كوسا تلفت الأنظار في احدث ظهور وهذا ما كشفته

فن

2024-11-13 | 04:54
ندى كوسا تلفت الأنظار في احدث ظهور وهذا ما كشفته
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Aljadeed
ندى كوسا تلفت الأنظار في احدث ظهور وهذا ما كشفته

تواصل ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا، المشاركة في استعدادات حفل انتخاب ملكة جمال الكون، الذي سيُقام في 17 تشرين الثاني الجاري في المكسيك.

وفي احدث ظهور لها، نشرت ندى عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، صورا وفيديوهات جديدة أطلت فيها ببدلة باللون الأبيض.
ولفتت ندى في تعليق على الصور، إنها التقت بأعضاء لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة، معبرة عن حماسها الشديد لتمثيل بلدها لبنان في هذا الحدث الضخم.
الصور لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على جمال ندى كوسا وتمنوا لها التوفيق.

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