ندى كوسا تلفت الأنظار في احدث ظهور وهذا ما كشفته

وفي احدث ظهور لها، نشرت ندى عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، صورا وفيديوهات جديدة أطلت فيها ببدلة باللون الأبيض.ولفتت ندى في تعليق على الصور، إنها التقت بأعضاء لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة، معبرة عن حماسها الشديد لتمثيل بلدها لبنان في هذا الحدث الضخم.الصور لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على جمال ندى كوسا وتمنوا لها التوفيق.