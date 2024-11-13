غياب الامير هاري عن احتفالات "يوم الذكرى" وهذا ما تم كشفه

يُذكر أن الملك تشارلز حضر الحفل مع ابنه الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون التي بدأت تمارس مهماتها الملكية بعد فترة العلاج الكيماوي.





وأكد المعلّق المَلكي في حديث صحافي أن غياب هاري لم يكن من دون تأثير، فقد تواصل من كاليفورنيا برسالة مؤثرة لدعم الأطفال والشباب الذين فقدوا أحد والديهم في الخدمة العسكرية. وعبّر من خلالها عن تفهّمه لما يمر به هؤلاء الأطفال، حيث وصف فقدان أحد الوالدين بأنه تجربة "مربكة ومعزولة".وأشار الأمير هاري في الرسالة إلى أن الذكرى ليست فقط لتكريم الجنود الراحلين، بل أيضاً للتعبير عن الدعم لعائلاتهم التي تأثرت بفقدانهم.وأكدت مصادر مقرّبة من الأمير هاري أنه يفتقد لهذا الحدث الذي يجمع عائلته وأفراد الجيش البريطاني، فمن المعروف عنه ارتباطه العميق بالتقاليد العسكرية البريطانية وحبّه للعسكر.