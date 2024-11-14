ليلى عبد اللطيف بتصريح صادم لأول مرة.. فنان عربي وراء شائعة وفاتها

أطلت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة على قناة الجديد مع الاعلامي علي ياسين ضمن حلقة خاصة تحت عنوان "ساعة الصفر" للكشف عن مصير الحرب في لبنان.



وتحدثت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف عن مصير الحرب في لبنان وغزة وعن وضع المطار في بيروت بعد الضربات الإسرائيلية القريبة منه، كما كشفت عن حقيقة تطبيق القرار 1701 وعن وضع السلم الأهلي في لبنان.

وكسرت ليلى عبد اللطيف الخطوط الحمراء بعدما كشفت حقيقة توقعها اغتيال السيد حسن وهل هو الشخصية التي توقعت ظهورها من جديد؟

وخلال الحلقة الخاصة، توقعت محاولة اغـتيال أحد الزعماء أو الرؤساء في العالم تؤدي الى حرب اهلية.

وفي ختام الحلقة، توقعت ليلى عبد اللطيف سلسلة قوية من التوقعات عن حقيقة اندلاع حرب عالمية ثالثة، بالإضافة الى اسماء شخصيات تحوم حولها مخاوف من عملية اغتيال أو وفاة.