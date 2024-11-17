معجبة تقتحم حفل كاظم الساهر في سلطنة عمان وتجبره على التوقف عن الغناء

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الاجواء المميزة التي سيطرت على الحفل، وأبرز اللحظات التي تصدرت الترند، وكان لافتا مقطع فيديو يوثق لحظة امحاولة احدى المعجبات تخطى رجال الامن والوصول الى فنانها المفضل، الا ان ردة فعل كاظم الساهر كانت غير متوقعة حيث أعطى الامر بالسماح للمعجبة بالاقتراب من المسرح، بعد أن أجبرته على التوقف عن الغناء.