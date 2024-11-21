يوسف الخال ينفعل: انا مع الشياطين ضد إسرائيل!
يستعد الممثل اللبناني يوسف الخال، ليطل على جمهوره ومحبيه قريبًا، في بطولة مسلسل لبناني – سوري جديد بعنوان "عن الحب والكذب"، وهو من تأليف رنا الفقيه وإخراج سيف الدين سبيعي، ويتميز بقصته القصيرة التي تتكون من 15 حلقة فقط.
كاميرا "الجديد" كانت حاضرة في كواليس تصوير العمل، حيث التقت الزميلة ياسمين بوذياب، الممثل يوسف الخال، الذي تحدث بتأثر عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، كما هاجم المنتجين وعلق على جدل الممثل اللبناني والسوري.
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