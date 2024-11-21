يوسف الخال ينفعل: انا مع الشياطين ضد إسرائيل!

كاميرا "الجديد" كانت حاضرة في كواليس تصوير العمل، حيث التقت الزميلة ياسمين بوذياب، الممثل يوسف الخال، الذي تحدث بتأثر عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، كما هاجم المنتجين وعلق على جدل الممثل اللبناني والسوري.تابعوا التفاصيل في هذه المقابلة.