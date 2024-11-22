وفاة فنان مصري شهير بعد صراع مع المرض

غيب الموت

مساء الخميس بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 63 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا لا يُنسى.

وفي التفاصيل، توفي الراحل عادل الفار داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ نتيجة إصابته بفيروس وكانسر الكبد، بالإضافة إلى مضاعفات أخرى، حيث انتشر السرطان في أماكن عدة من جسده، مما أثر بشكل كبير على تنفسه وسبب نقص الأوكسجين، ليُسلم الروح في الساعات الأخيرة.

وكشف مصدر مقرب من الراحل تفاصيل حالته الصحية، حيث أفاد في تصريحات لصحف محلية أن الفنان عادل الفار كان قد دخل العناية المركزة في حالة حرجة نتيجة تعقيدات مرضية، فارتفع ضغط دمه وسكر الدم بشكل غير طبيعي، مما ساء حالته بشكل سريع.