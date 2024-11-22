ناصيف زيتون يوجه رسالة لـ سوريا ولبنان بعيد استقلالهما: أرى الوطن في عيونكما معاً

وفي التفاصيل، نشر ناصيف عبر حسابه على منصة "اكس" وقال: "سوريا… موطني الأول، نبض القلب ودفء الذكريات. #لبنان… بلدي الثاني، ملجأ الروح وبيت الحياة".
وتابع ناصيف: "في عيد إستقلالكما، أرى الوطن في عيونكما معاً. كل عام وسوريا ولبنان بخير، كل عام ونحن أقرب إلى السلام والأمل".
#سوريا… موطني الأول، نبض القلب ودفء الذكريات.#لبنان… بلدي الثاني، ملجأ الروح وبيت الحياة.
في عيد إستقلالكما، أرى الوطن في عيونكما معاً. كل عام وسوريا ولبنان بخير، كل عام ونحن أقرب إلى السلام والأمل 🇱🇧🇸🇾
— ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) November 22, 2024
#سوريا… موطني الأول، نبض القلب ودفء الذكريات.#لبنان… بلدي الثاني، ملجأ الروح وبيت الحياة.
في عيد إستقلالكما، أرى الوطن في عيونكما معاً. كل عام وسوريا ولبنان بخير، كل عام ونحن أقرب إلى السلام والأمل 🇱🇧🇸🇾
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