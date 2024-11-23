شيرين عبد الوهاب تحسم حقيقة إحيائها حفلا في السعودية

وأكدت شيرين أنها تكن كل الاحترام للجمهور السعودي ومتشوقة للقائهم، لكن الخبر غير صحيح ولا يوجد لها حفلات خلال الفترة الحالية في المملكة، وأن الحفلين اللذين تستعد لهما حالياً سوف يقامان في الكويت والإمارات.وكتبت شيرين في بيانها قائلة: "بيان وتنبيه من الفنانة شيرين عبد الوهاب.. في خبر نزل للأسف هو مش صحيح.. بإقامة حفل بالمملكة العربية السعودية يوم 5 ديسمبر 2024، مع العلم إني متعطشة لجمهوري في السعودية، (حبايب قلبي)، لكن للأسف هو الخبر مش صحيح".وأضافت شيرين في بيانها: "الحفلات المقرر إحياؤها حفل Road Rush، بدولة الكويت يوم 29 نوفمبر 2024، وحفل بدولة الإمارت العربية المتحدة يوم 13 ديسمبر 2024".