نادين الراسي توثق العدوان على الضاحية: الشياطين تقصفنا من الخارج!

وفي التفاصيل، نشرت نادين مقطع فيديو يظهر الطقس الجميل في لبنان، إذ قالت: "الطقس جميل والعصافير تزقزق والشياطين تقصفنا من الخارج"، مضيفة: "عادي.. معنا الله والنا الله".وفي فيديو آخر، وثقت نادين المشهد المرعب من الضاحية الجنوبية، حيث ظهرت في الفيديو سحب الدخان المرتفعة من مكان الاستهداف.