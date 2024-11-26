نادين الراسي توثق العدوان على الضاحية: الشياطين تقصفنا من الخارج!
وثقت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، حيث شن العدو سلسلة غارات متتالية على مناطق مختلفة من الضاحية.
وفي التفاصيل، نشرت نادين مقطع فيديو يظهر الطقس الجميل في لبنان، إذ قالت: "الطقس جميل والعصافير تزقزق والشياطين تقصفنا من الخارج"، مضيفة: "عادي.. معنا الله والنا الله".
وفي فيديو آخر، وثقت نادين المشهد المرعب من الضاحية الجنوبية، حيث ظهرت في الفيديو سحب الدخان المرتفعة من مكان الاستهداف.