الإفراج عن فنان المصري في قضية المخدرات.. ما السبب؟

أفرجت قوات الأمن المصرية عن الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي، بعدما نفذ عقوبة الحبس في قضية إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وقبل أشهر، رحلت قوات الأمن الفنان المصري إلى سجن الكيلو 10 ونص؛ لتنفيذ حكم حبسه سنة مع الشغل في القضية رقم 25503 لسنة 2023، بعدما ثبت تعاطيه وإحرازه 4 أنواع من المخدرات.

وألقت السلطات الأمنية القبض على الممثل المصري (40 عامًا) بتهمة تعاطي المخدرات، وقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بحبسه عامًا مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لإحرازه جوهر الأفيون والأمفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قضت محكمة شمال الجيزة بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد جلال عبد القوي، وتخفيف الحكم بحبسه 6 أشهر بدلًا من سنة مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي.