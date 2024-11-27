دونالد ترامب يتصدر التريند برقصته الشهيرة في مكان عام

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تمت مشاركة منشور بواسطة One TV (@onetvlebanon)
تمت مشاركة منشور بواسطة One TV (@onetvlebanon)
تصدر اسم الفنانة وائل كفوري محركات البحث والتريند بعد ان نشرت طليقته انجيلا بشارة صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق تجمعها مع ابنتهما.
تصدر اسم عارضة الازياء جورجينا رودريغيز محركات البحث والتريند بعد ان انتشر لها مقطع فيديو مسرب يوثق روتينها الصباحي للحفاظ على بشرتها وقوامها.
أثارت الفنانة المصرية الشابة نور إيهاب جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية الأخيرة حول حقيقة انفصالها عن خطيبها الممثل نور بدر، بعد حوالى عامين من الارتباط الرسمي وظهورهما معاً في العديد من المناسبات.