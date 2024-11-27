دونالد ترامب يتصدر التريند برقصته الشهيرة في مكان عام

صدر اسم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب محركات البحث والتريند بعد ان انتشر مقطع فيديو له وهو يؤدي رقصته الشهيرة في مكان عام وسط تصفيق واستغراب الشعب الاميركي.

