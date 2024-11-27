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دونالد ترامب يتصدر التريند برقصته الشهيرة في مكان عام
دونالد ترامب يتصدر التريند برقصته الشهيرة في مكان عام
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دونالد ترامب يتصدر التريند برقصته الشهيرة في مكان عام

فن

2024-11-27 | 07:00
دونالد ترامب يتصدر التريند برقصته الشهيرة في مكان عام
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Aljadeed
دونالد ترامب يتصدر التريند برقصته الشهيرة في مكان عام

صدر اسم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب محركات البحث والتريند بعد ان انتشر مقطع فيديو له وهو يؤدي رقصته الشهيرة في مكان عام وسط تصفيق واستغراب الشعب الاميركي.



ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وراح الناشطون بتداوله على حساباتهم الخاصة.



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