زينة تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وهذا ما تم كشفه

أظهرت زينة في الصورة يدها وقد تم توصيل خراطيم المحاليل الطبية، وعلقت عليها بكلمة واحدة قائلة: "الحمد لله"، دون أن تكشف عن تفاصيل حالتها الصحية أو طبيعة الأزمة التي مرت بها.تأتي الأزمة الصحية التي تعرضت لها زينة في ظل انشغالها بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، حيث حصلت على إجازة قصيرة للتعافي قبل استئناف التصوير.