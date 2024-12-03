شاهدوا نانسي عجرم تزين شجرة الميلاد مع زوجها وبناتها داخل منزلها الفخم

وفي التفاصيل، ظهرت نانسي في الفيديو وهي تقوم بتزيين شجرة الميلاد برفقة زوجها طبيب الأسنان الدكتور فادي الهاشم وبناتها ايلا وميلا وليا في منزلهم الفخم.
وعلقت نانسي على الفيديو قائلة: "لقد أتى شهر كانون الأول وكذلك أغنية يا عيد".
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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
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اثار عارض الأزياء اللبناني لؤي علامة، ابن الفنان اللبناني راغب علامة، الجدل في احدث ظهور له خلال تواجده في العاصمة السعودية الرياض.
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