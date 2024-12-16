فنان مصري شهير يتعرض للشلل بسبب حقن التنحيف وما كشفه مؤلم

كشف الفنان المصري ادوارد عن خبر صادم حول تعرضه للشلل بسبب حقن التنحيف وكتب منشورا مطولا استعرض فيه تجربته مع حقن التنحيف.





وكتب إدوارد : "كلام مهم جدا، أنا كنت باخد حقن التخسيس تحت إشراف دكتور تغذية ونزلت حوالي 15 كيلو، كنت باخد حقن ... ودي الدكتورة نصحتني بيها، بس مشكلتها بتتاخد كل يوم في المعدة بس ميزتها إننا نقدر نتحكم في الجرعات عشان منتعبش".

تابع : "وصلت الوزن اللي أنا عاوزه ودخلنا في مرحلة التثبيت, والدكتورة طلبت مني أروح لدكتور جهاز هضمي أعمل تحاليل ونطمن بس أنا طنشت وقولتلها أنا هاخد حقن أسبوعية بدل اليومية عشان تعبت من كل يوم حقنة وفي ناس نصحوني بالتروليستك لأنها أسبوعية ومش قوية زيالمونجارو، فضلت أخد التروليستك لمدة 5 أسابيع، كل أسبوع حقنة، وكانت تمام معايا وكانت برضه دكتورة التغذية بتسألني على التحاليل كل فترة وكنت بطنش لإني تمام مش حاسس بحاجة، وكمان لا كنت بتخن ولا بخس وباكل عادي طبعا برضه".

ثم أضاف: "وفضلت مواظب على دايت مع الدكتورة لحد الأسبوع اللي فات فجأة مش جعان خالص وقعدت حوالي 4 أيام مش بدخل حمام ولا قادر أكل ووجع في معدتي جامد، ودكتورة التغذية قالتلي وقف الحقن وروح لدكتور جهاز هضمي فورا وعملت كده روحت لدكتور قالي حصلي شلل مؤقت من الحقن في المعدة وكان مفروض تتابع معايا مع دكتورة التغذية قولتله أنا اللي كنت بطنش عشان كنت تمام، قالي الحقن مش وحشة مفعولها كويس، بس أنا بنصح أقصاها 3 شهور بس تاخذها وتوقف فترة وترجع تاني، بس لازم طبعا برده متابعة مع دكتور تغذية".

واختتم إدوارد رسالته متمنياً الشفاء للجميع، كما شدّد على أهمية المتابعة الطبية عند إستخدام أي علاج فكتب: "من غير ما اطول عليكم أنا بقالي أسبوع بتعالج وعملت كل التحاليل حتى صبغة على الكلى، والحمد لله معنديش غير شوية زيادة في الأملاح زي كل المصريين بطني بتتحسن واحدة واحدة، ولسه المعدة وجعاني، والدكتور قالي من 8 لـ9 أيام ترجع عادي، وإن شاء الله هبقى كويس، أنا حكيت لكم تجربتي عشان بقولكوا إن الحقن مش وحشة وجابت نتيجة هايلة معايا بس لازم مع دكتور التغذية دكتور جهاز هضمي، وكمان دكتور قلب لو أمكن عشان سرعة ضربات القلب، أتمنى أكون قدمت لكم معلومات كويسة عن تجربتي وربنا يشفي أي حد تعبان وأشوفكم دايما كويسين".