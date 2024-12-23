الامير الحسين يشارك لقطات عفوية مع ابنته الاميرة ايمان

يطل الإعلامي اللبناني نيشان بحلقة جديدة من برنامج "أنا مين" عبر شاشة الجديد، ضمن سلسلة اجتماعية استقصائية ذات طابع انساني، تنقل قصص إنسانية ناتجة عن قضايا اجتماعية في إطار درامي مؤثر، ليفتح هذه المرة قصة سارة الدسوقي، السيدة المصرية ابنة الـ28 عاما التي تبحث عن والدتها المفقودة منذ 23 سنة في لبنان شيرين يونس.

