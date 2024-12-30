الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
محمد رمضان يثير الجدل بما قاله خلال لقائه نجيب ساويرس
محمد رمضان يثير الجدل بما قاله خلال لقائه نجيب ساويرس
A-
A+

محمد رمضان يثير الجدل بما قاله خلال لقائه نجيب ساويرس

فن

2024-12-30 | 06:38
محمد رمضان يثير الجدل بما قاله خلال لقائه نجيب ساويرس
العودة الى الأعلى
Aljadeed
محمد رمضان يثير الجدل بما قاله خلال لقائه نجيب ساويرس

نشر الفنان المصري محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، صورة جديدة تجمعه برجل الأعمال نجيب ساويرس، وهي المرة الثانية التي يظهران فيها معًا خلال فترة قصيرة.

وأرفق رمضان الصورة بتعليق لافت ومثير جاء فيه: "تحالف الرأسمالية الوطنية مع قوى الشعب العاملة"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه الذين انقسموا بين الإشادة بروح الفكاهة في تعليقاته والتساؤل عن الرسائل التي يحاول إيصالها.
وقد نشر صورةً أخرى خلال الأيام الماضية برفقة ساويرس عبر صفحته، موجهاً فيها رسالة تهنئة بمناسبة عيد الميلاد، إذ قال: "لو مش مستحمل السقعة المجنونة، تعال على الجونة، كل سنة وأخوتنا المسيحيين بخير وسلام، عيد ميلاد مجيد سعيد علينا كلنا".

اقرأ ايضا في فن

نشوى مصطفى تكشف عن وصية زوجها بعد ايام على رحيله
10:19

نشوى مصطفى تكشف عن وصية زوجها بعد ايام على رحيله

فاجات الممثلة المصرية نشوى مصطفى متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، بالكشف عن وصية زوجها الراحل محمد عماد، وذلك بعد أيام على رحيله.

10:19

نشوى مصطفى تكشف عن وصية زوجها بعد ايام على رحيله

فاجات الممثلة المصرية نشوى مصطفى متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، بالكشف عن وصية زوجها الراحل محمد عماد، وذلك بعد أيام على رحيله.

تعيين ميساء صابرين حاكم مصرف سوريا المركزي لتصبح اول امرأة تتولى هذا المنصب
10:14

تعيين ميساء صابرين حاكم مصرف سوريا المركزي لتصبح اول امرأة تتولى هذا المنصب

أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الاثنين، عن تعيين ميساء صابرين في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي.

10:14

تعيين ميساء صابرين حاكم مصرف سوريا المركزي لتصبح اول امرأة تتولى هذا المنصب

أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الاثنين، عن تعيين ميساء صابرين في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي.

اطلاق سراح سما المصري بعد قضاء عقوبتها بتهمة نشر الفسق والفجور
07:05

اطلاق سراح سما المصري بعد قضاء عقوبتها بتهمة نشر الفسق والفجور

خرجت الفنانة المصرية سما المصري بعد قضاء فترة عقوبتها في السجن، بعد أن حكم عليها بالحبس على خلفية عدة تهم، أبرزها "نشر الفسق والفجور".

07:05

اطلاق سراح سما المصري بعد قضاء عقوبتها بتهمة نشر الفسق والفجور

خرجت الفنانة المصرية سما المصري بعد قضاء فترة عقوبتها في السجن، بعد أن حكم عليها بالحبس على خلفية عدة تهم، أبرزها "نشر الفسق والفجور".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024