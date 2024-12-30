محمد رمضان يثير الجدل بما قاله خلال لقائه نجيب ساويرس

وأرفق رمضان الصورة بتعليق لافت ومثير جاء فيه: "تحالف الرأسمالية الوطنية مع قوى الشعب العاملة"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه الذين انقسموا بين الإشادة بروح الفكاهة في تعليقاته والتساؤل عن الرسائل التي يحاول إيصالها.وقد نشر صورةً أخرى خلال الأيام الماضية برفقة ساويرس عبر صفحته، موجهاً فيها رسالة تهنئة بمناسبة عيد الميلاد، إذ قال: "لو مش مستحمل السقعة المجنونة، تعال على الجونة، كل سنة وأخوتنا المسيحيين بخير وسلام، عيد ميلاد مجيد سعيد علينا كلنا".