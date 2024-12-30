محمد رمضان يثير الجدل بما قاله خلال لقائه نجيب ساويرس

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
فاجات الممثلة المصرية نشوى مصطفى متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، بالكشف عن وصية زوجها الراحل محمد عماد، وذلك بعد أيام على رحيله.
أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الاثنين، عن تعيين ميساء صابرين في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي.
خرجت الفنانة المصرية سما المصري بعد قضاء فترة عقوبتها في السجن، بعد أن حكم عليها بالحبس على خلفية عدة تهم، أبرزها "نشر الفسق والفجور".