نجوى كرم تخرج عن صمتها وترد على ليلى عبد اللطيف بعدما توقعت طلاقها

وسخرت نجوى كرم في حديث مع الصحافة من هذا التوقع، وقالت: "شي بضحك.. انا ما بصدق هيدي القصص لانو ما حدا بيعرف غير رب العالمين بكل شي".

وتطرقت نجوى كرم إلى توقع ليلى عبد اللطيف، حول أن رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأميركية سيكون امرأة، ليتضح بعدها فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية.

كما أشارت نجوى كرم إلى أن ليلى عبد اللطيف، توقعت أن يصبح الوزير جان عبيد رئيساً للجمهورية، إلا أنه توفي، ولم يتحقق توقعها هذا.

ووجهت نجوى كرم رسالة إلى ليلى عبد اللطيف، وقالت: "ما تتاجر لا بالقلوب ولا بعلم الله .. تشتغل على قدها بس ما تتاجر بعلم الله.. أوعا لا هي وعلى غيرها .. ما حدا بيعرف إلا الله".

وأضافت: "إذا بدا ولا البد إنو تكون علاقتي بزوجي على المحك.. بتكون على المحك لما القلب بيوقف".