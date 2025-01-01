نجوى كرم ترقص الدبكة على المسرح في دبي بشكل احترافي وتوجه رسالة غير متوقعة

وفي التفاصيل، أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلاً فنياً في دبي برفقة كل من الفنانين السوري جورج وسوف واللبناني مروان خوري.

وأطلت نجوى كرم بفستان باللون الأبيض، وأشعلت حماس الجمهور من خلال تقديمها لعدد كبير من أغانيها الشهيرة ومنها إيدك ويلعن البعد وما في نوم وغيرهم وحكم القاضي من الأغاني.

وحرصت نجوى، على مُغازلة جمهورها خلال الحفل، بالتلويح بعلامات تدل على محبتها وترحيبها لهم.

كما تفاعلت معهم من خلال تأديتها الدبكة على خشبة المسرح، بطريقة احترافية، لاقت إعجاب الجمهور.