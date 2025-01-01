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نجوى كرم ترقص الدبكة على المسرح في دبي بشكل احترافي وتوجه رسالة غير متوقعة
نجوى كرم ترقص الدبكة على المسرح في دبي بشكل احترافي وتوجه رسالة غير متوقعة
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نجوى كرم ترقص الدبكة على المسرح في دبي بشكل احترافي وتوجه رسالة غير متوقعة

فن

2025-01-01 | 08:01
نجوى كرم ترقص الدبكة على المسرح في دبي بشكل احترافي وتوجه رسالة غير متوقعة
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Aljadeed
نجوى كرم ترقص الدبكة على المسرح في دبي بشكل احترافي وتوجه رسالة غير متوقعة

تصدرت نجوى كرم خلال الساعات الماضية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الحفلة التي أحيتها بمناسبة رأس السنة الجديدة 2025، في دبي.

وفي التفاصيل، أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلاً فنياً في دبي برفقة كل من الفنانين السوري جورج وسوف واللبناني مروان خوري.

وأطلت نجوى كرم بفستان باللون الأبيض، وأشعلت حماس الجمهور من خلال تقديمها لعدد كبير من أغانيها الشهيرة ومنها إيدك ويلعن البعد وما في نوم وغيرهم  وحكم القاضي من الأغاني.

وحرصت نجوى، على مُغازلة جمهورها خلال الحفل، بالتلويح بعلامات تدل على محبتها وترحيبها لهم.

كما تفاعلت معهم من خلال تأديتها الدبكة على خشبة المسرح، بطريقة احترافية، لاقت إعجاب الجمهور.

ومن أجواء حفل رأس السنة، شاركت كرم عدداً من الصور عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، ظهرت فيهم بفستانها الأبيض، ومن اللافت كان حملها لورد بيضاء في يدها. 

وأرفقت الصور بتعليق دعت فيه الجمهور للإيجابية، وقالت: "يلا نحط ببالنا نحول كل سلبي لإيجابي".

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