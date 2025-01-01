نجوى كرم ترقص الدبكة على المسرح في دبي بشكل احترافي وتوجه رسالة غير متوقعة

وفي التفاصيل، أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلاً فنياً في دبي برفقة كل من الفنانين السوري جورج وسوف واللبناني مروان خوري.
وأطلت نجوى كرم بفستان باللون الأبيض، وأشعلت حماس الجمهور من خلال تقديمها لعدد كبير من أغانيها الشهيرة ومنها إيدك ويلعن البعد وما في نوم وغيرهم وحكم القاضي من الأغاني.
وحرصت نجوى، على مُغازلة جمهورها خلال الحفل، بالتلويح بعلامات تدل على محبتها وترحيبها لهم.
كما تفاعلت معهم من خلال تأديتها الدبكة على خشبة المسرح، بطريقة احترافية، لاقت إعجاب الجمهور.
اذا مو احلى حد يدبك🤌🏻🤍🤍🤍🤍
#NajwaNewYear pic.twitter.com/me4O3dtHgF
— 𝗔𝘀𝗺𝗮𝗮 (@asmaanjx) December 31, 2024
اذا مو احلى حد يدبك🤌🏻🤍🤍🤍🤍
#NajwaNewYear pic.twitter.com/me4O3dtHgF
ومن أجواء حفل رأس السنة، شاركت كرم عدداً من الصور عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، ظهرت فيهم بفستانها الأبيض، ومن اللافت كان حملها لورد بيضاء في يدها.
وأرفقت الصور بتعليق دعت فيه الجمهور للإيجابية، وقالت: "يلا نحط ببالنا نحول كل سلبي لإيجابي".
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تمت مشاركة منشور بواسطة Najwa Karam (@najwakaram)
تمت مشاركة منشور بواسطة Najwa Karam (@najwakaram)
أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلاً غنائياً في أحد الفنادق الشهيرة في دبي، احتفالاً برأس السنة الجديدة.
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