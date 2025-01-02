قبلة جيهان لـ زوجها راغب علامة ليلة رأس السنة تخطف الأنظار .. وهذه ردة فعل ابنه خالد

وانتشرت فيديوهات عدة توثق الاجواء الحماسية التي شهدتها الليلة المميزة حيث ردد جمهور النجم كلمات اغانيه عن ظهر قلب ورقصوا على انغامها الجميلة.
الا انه كان اللافت عندما اقدمت زوجته جيهان علامة على تقبيله امام الجميع على المسرح في لحظة رومانسية جمعتهما.
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A post shared by Rana Malat (@ranamalat8)
A post shared by Rana Malat (@ranamalat8)
بعد انتشار خبر توقيف السيناريست والكاتب السوري علي معين صالح، نشرت المخرجة السورية رشا شربتجي على حسابها عبر انستغرام، صورة للكاتب وعلقت عليها بالقول: "الشاب الخلوق الشهم الكاتب العبقري علي معين صالح، اللي كان من أول المعارضين للنظام سراً وعلناً ومن زمان، وقدم مسلسل كسر عضم، اللي فضح ممارسات الإجرام بحق الناس، ليش حتى يتم توقيفو؟".
تحدث الكاتب السوري والناشط في مجال حقوق الإنسان، عمار عبد الحميد، وهو نجل الممثلة السورية القديرة منى واصف، عن الدستور في سوريا، لافتا الى انه يجب ان يكون هناك دستورا جديدا لـ سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
عادت الشيف السورية الشهيرة ملكة جزماتي، سفيرة المطبخ السوري في ألمانيا، إلى وطنها سوريا بعد نفي 11 عاماً في ظل حكم نظام الاسد.