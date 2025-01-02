قبلة جيهان لـ زوجها راغب علامة ليلة رأس السنة تخطف الأنظار .. وهذه ردة فعل ابنه خالد

وانتشرت فيديوهات عدة توثق الاجواء الحماسية التي شهدتها الليلة المميزة حيث ردد جمهور النجم كلمات اغانيه عن ظهر قلب ورقصوا على انغامها الجميلة.

الا انه كان اللافت عندما اقدمت زوجته جيهان علامة على تقبيله امام الجميع على المسرح في لحظة رومانسية جمعتهما.