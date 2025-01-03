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اختفاء علي معين صالح يثير بلبلة ورشا شربتجي تكشف المستور
اختفاء علي معين صالح يثير بلبلة ورشا شربتجي تكشف المستور
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اختفاء علي معين صالح يثير بلبلة ورشا شربتجي تكشف المستور

فن

2025-01-03 | 05:54
اختفاء علي معين صالح يثير بلبلة ورشا شربتجي تكشف المستور
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Aljadeed
اختفاء علي معين صالح يثير بلبلة ورشا شربتجي تكشف المستور

تصدر اسم السيناريست والكاتب السوري علي معين صالح، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد الحديث عن توقيفه في سوريا من دون الكشف عن الأسباب.

وفي التفاصيل، أُعلن أن صالح اعتُقل من منزله بعد تفتيش ومصادرة هاتفه المحمول، ليُقتاد إلى جهة مجهولة، كما أُفيد بأن مدينة حمص شهدت عمليات مداهمة مكثفة في سياق حملة أمنية موسعة، عقب تسريب فيديو يخص مقام الإمام الخصيبي في حلب وما تبعه من مظاهرات وأعمال تخريب.
المخرجة السورية رشا شربتجي، كانت علقت أمس على الخبر، على حسابها عبر انستغرام، حيث نشرت صورة للكاتب علي صالح وعلقت عليها بالقول: "الشاب الخلوق الشهم الكاتب العبقري علي معين صالح، اللي كان من أول المعارضين للنظام سراً وعلناً ومن زمان، وقدم مسلسل كسر عضم، اللي فضح ممارسات الإجرام بحق الناس، ليش حتى يتم توقيفو؟".
وتابعت: "هل هوّ مذنب؟؟ هل هوّ شارك بحملات مع النظام بقتل الناس البريئة؟"، مضيفة: "أنا بعرف علي كتير منيح وبعرف أديش هوّ ابن حارة شعبية وعيلة بسيطة، ودائماً كان حلمو يوَصّل صوت الناس عن طريق قلمو!".
وختمت رشا شربتجي كلامها بالقول: "بتمنى من الهيئة إذا كانت مسؤولة عن توقيف الكاتب علي صالح تلاحق ملابسات الموضوع".
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، نشرت رشا صورة جديدة لـ علي معين صالح، معلنة عن الافراج عنه، اذ ارفقت الصورة بالتعليق التالي: "من شوي تم الإفراج عن الكاتب الصديق علي معين صالح، وهلأ صار بخير بين أهلو وناسو.. شكراً لكل استجابة لأي صوت عم نرفعو، منتمنى يستمر الأمن العام بتحقيق العدالة بين كل المواطنين بشكل دائم ليرجع الاستقرار لبلدنا الغالي، يعطيكن العافية على جهودكن، وألف الحمدلله على سلامتك علي".

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