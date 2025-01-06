رومي القحطاني تواصل حصد الالقاب وتتويج جديد يضاف الى سجلها

بعد سلسلة من الانتصارات في مختلف مسابقات ملكة الجمال حول العالم، تواصل الشابة السعودية رومي القحطاني، كتابة فصل جديد في مسيرتها الحافلة بالإنجازات في عالم الجمال والموضة حيث حققت القحطاني إنجازًا جديدًا بتتويجها بلقب سفيرة السياحة في مسابقة عالمية أقيمت في دبي.

