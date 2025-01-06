رومي القحطاني تواصل حصد الالقاب وتتويج جديد يضاف الى سجلها

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A post shared by rumy alqahtani | رومي القحطاني 🇸🇦 (@rumy_alqahtani)
A post shared by rumy alqahtani | رومي القحطاني 🇸🇦 (@rumy_alqahtani)
اعتبر الممثل السوري جمال سليمان، ان رئيس النظام السابق بشار الأسد "دكتاتورا بلا حكمة" فيما توقع "موجات عنف ونزاع" في سوريا.
أثارت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، الجدل على صفحتها الرسمية في منصة "إنستغرام"، بعدما قررت الكشف عن فكرة القناع الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز "الموريكس دور"، الذي أقيم الشهر الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت.
حرص الفنان جورج وسوف على إحياء ذكرى وفاة نجله البكر وديع وسوف، الثانية وذلك برسالة مؤثرة، بعد رحيله عن عالمنا في 6 يناير 2023.