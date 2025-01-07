امل طالب برفقة الشيف انطوان في برنامجها الجديد "مخيّط تخييط" على الجديد

وأشعل البرومو الخاص بالبرنامج حماس الجمهور، متمنين في نفس الوقت لـ أمل طالب النجاح في خطوتها الجديدة.
وكشفت طالب في البرومو بأن البرنامج سيستضيف ضيوفاً من مختلف المجالات، بين سياسيين وإعلاميين وفنانين.
View this post on Instagram
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
عبّر الممثل السوري معتصم النهار، عن حبه الشديد لبلده سوريا وتحديدا الشام، التي عمد الى وصفها بأجمل العبارات، وذلك في تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس".
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر كل من الممثل السوري ايمن رضا والممثل عبد المنعم عمايري، وهما يرقصان فرحا على انغام اغنية "ارفع راسك فوق انت سوري حر".
قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب الجنسية من الناشطة الإيرانية شيخة محمد خالد أحمدي، التي حصلت عليها بعد زواجها من مواطن كويتي.