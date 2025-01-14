السيدة الأولى نعمت عون بأنامل داليدا عياش

الجاكيت تميزت بقصّة أنيقة مع حزام يبرز جمال الخصر بأسلوب أنثوي راقٍ، بينما جاء البنطلون بقصّة مستقيمة أضفت لمسة من الجدية والرقي. اللون البرغندي الفاخر أضاف عمقًا للإطلالة، ليجعلها خيارًا مثاليًا يجمع بين الحضور القوي والجاذبية الراقية.



اختيار السيدة نعمت عون لتصميم من داليدا عياش يعكس الثقة في ابتكارات المصممة، التي قدمت قطعة فنية تعكس الذوق الراقي للسيدة الأولى، وتبرز جمال الإطلالات الرسمية بأسلوب معاصر ومتميز.



