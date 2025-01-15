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تركي آل الشيخ يثير الجدل بصورة لـ محمد صلاح.. ما القصة؟
تركي آل الشيخ يثير الجدل بصورة لـ محمد صلاح.. ما القصة؟
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تركي آل الشيخ يثير الجدل بصورة لـ محمد صلاح.. ما القصة؟

فن

2025-01-15 | 06:01
تركي آل الشيخ يثير الجدل بصورة لـ محمد صلاح.. ما القصة؟
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Aljadeed
تركي آل الشيخ يثير الجدل بصورة لـ محمد صلاح.. ما القصة؟

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، صورة لنجم كرة القدم المصري ونادي ليفربول، محمد صلاح، معدلة عن طريق برنامج "الفوتوشوب"، وهو يرتدي قميص نادي الهلال السعودي، ما أثار الجدل بين متابعي المستشار وجمهور كرة القدم، حول سبب نشر الصورة.

واكتفى ال الشيخ، بوضع ثلاثة رموز تعبيرية، ما زاد الغموض حول نجاح النادي السعودي بالتعاقد مع النجم المصري، للمشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بمشاركة 32 فريقاً في الولايات المتحدة الأميركية، صيف العام الحالي.
وينتهي تعاقد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي في ختام الموسم الحالي، وسط تكهنات بعدم الوصول لصيغة اتفاق للتجديد حتى الآن بين الطرفين، ويستطيع التفاوض مع أي فريق يرغب في الانضمام إليه دون الرجوع إلى ناديه الإنجليزي، كونه دخل الفترة الحرة في عقده، لكن خبراء ومحللي كرة القدم العالمية، يستبعدون خروج صلاح حالياً، كون ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وفرصة تحقيق البطولتين مرتفع جداً بالنظر إلى المستوى الكروي الذي يقدمه النجم المصري حالياً.

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