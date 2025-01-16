هاني شاكر بأقوى هجوم على محمد رمضان بسبب رقصه وتعريه

انطلقت الحلقة بتقرير يختصر مسيرة هاني شاكر الناجحة، لنمر بعدها على أربعة فصول في حياته.الربيع، حيث وقفنا على ابرز انجازاته واعماله الناجحة منذ بداية مسيرته الفنية مع العندليب عبد الحليم حافظ حتى اليوم، كاشفاً عن اسرار النجاح والإستمرارية.الخريف، حيث تحدثنا عن الإنكسارات التي يمر بها الفنان والصعوبات والدعسات الناقصة من اعمال غنائية او تمثيلية او حتى عائلية وعاطفية، مثل وفاة ابنته دينا الذي كسره ودفع به الى البكاء على الهواء.اما الصيف حيث تتطرقنا الى الأسئلة النارية والقوية التي دفعت بالضيف الى مهاجمة رقص الفنان محمد رمضان، ولأول مرة كشف عن حقيقة استبعاده عن الحفلات في السعودية وتحديداً موسم الرياض موجهاً رسالة مؤثرة الى معالي المستشار تركي ال الشيخ.كما اكد هاني شاكر ان الدين اخذ منحى العنف في مصر كما واوضح موقفه من الشذوذ الجنسي، كما وحسم الجدل حول نجمة مصر الأولى بين آمال ماهر وشيرين عبد الوهاب وأنغام.أما الشتاء حيث عدنا بالحنين إلى الماضي وفتحنا ملفات حياته العائلية والعاطفية ضمن أجواء غلبت عليها العواصف القاسية التي تروضها ذكريات الماضي.وفي ختام كل فصل واجه امير الغناء العربي نفسه بمراحل عمرية مختلفة من خلال الذكاء الإصطناعي – هولوغرام.تابعوا الحلقة الأولى من "الفصول الأربعة" مع هاني شاكر الآن عبر قناة الجديد فن.