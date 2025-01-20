ياسمين عبد العزيز تستذكر والدها الراحل بصورة مؤثرة

ونشرت ياسمين الصور بعد ساعات قليلة من وفاة والدها، محمد عبد العزيز، يوم السبت الماضي إثر أزمة صحية مفاجئة.تُعد الصور التي نشرتها ياسمين عبد العزيز يوم الأحد بمرتبة نافذة على ماضيها العائلي، فقد ظهرت فيها الطفلة الصغيرة ياسمين بين أحضان والدتها ووالدها، وفي صور أخرى كانت العائلة تظهر معًا في لحظات عفوية وحميمية مع شقيقيها.هذه الصور جلبت للمشاهدين مشاعر دافئة، وأثارت إعجاب متابعي ياسمين الذين تفاعلوا مع المنشور بتعليقات مليئة بالتعازي والتمنيات بالصبر.