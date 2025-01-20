ياسمين عبد العزيز تستذكر والدها الراحل بصورة مؤثرة

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A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)
A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)
أعرب الفنان السوري ناصيف زيتون عن سعادته بحضور حفل "جوي اوورد"، والذي أقيم قبل يومين في العاصمة السعودية، الرياض، وذلك من خلال تدوينة شاركها عبر صفحته الشخصية في منصة "اكس".
احتفالًا بفوزها بجائزة "Joy Awards" لعام 2025، أعلنت الفنانة أصالة نصري عن إصدار أغنية جديدة بعنوان "ممنوع".
أعربت أسيل الرويشد، ابنة المطرب الكويتي عبد الله الرويشد، عن فخرها بتكريم والدها في حفل توزيع Joy Awards بدورته الخامسة، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، ومنحه "جائزة الإنجاز مدى الحياة".