زياد نجيم ضيف الحلقة الثانية من برنامج "الفصول الاربعة" الليلة مع علي ياسين

View this post on Instagram
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
بعد الضجة التي أثارتها صورة الفنان المصري إحسان الترك وردود فعل واسعة، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره بوضع صحي متدهور، ونشره استغاثة بزملائه في الوسط الفني، لإسناد بعض الأعمال له لسد احتياجاته المادية الأساسية كشف الفنان عن مفاجأة سارة.
توفي المخرج الفرنسي برتران بلييه مساء الإثنين عن 85 عاما، على ما أعلنت عائلته لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
تحدثت الفنانة المصرية انغام لأول مرة عن خلافها مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.