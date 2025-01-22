زياد نجيم ضيف الحلقة الثانية من برنامج "الفصول الاربعة" الليلة مع علي ياسين

​بعد الضجة التي أثارتها صورة الفنان المصري إحسان الترك وردود فعل واسعة، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره بوضع صحي متدهور، ونشره استغاثة بزملائه في الوسط الفني، لإسناد بعض الأعمال له لسد احتياجاته المادية الأساسية كشف الفنان عن مفاجأة سارة.



