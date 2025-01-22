باسم ياخور بهجوم غير مسبوق على فيصل القاسم :"انت كنت تسرق حليب لتسد جوعك"
أثار الممثل السوري، باسم ياخور، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن هاجم ، الإعلامي فيصل القاسم، في مقطع فيديو نشره على حسابه في "فيسبوك" يقول فيه: "أن طريقة حصول فيصل القاسم على بعثة دراسية على حساب وزارة التعليم في ثمانينيات القرن الماضي، للدراسة في لندن تثير التساؤلات".
وأضاف ياخور إن "شخصيات رسمية بارزة في تلك الحقبة التي كانت فيها سورية غارقة بالدماء، لم تستطع الحصول على بعثة لأولادها إلى لندن، وفي أفضل الأحوال تُمنح بعثة لدولة اشتراكية مثل يوغسلافيا وروسيا". وقال ياخور:"انت كنت تسرق من خزانة صديقك حليب لتروي الرمق لأنك جوعان".
وفي التفاصيل، عرض ياخور صورة تدوينة سابقة، قال إن فيصل القاسم كتبها قبل نحو 10 سنوات وتتضمن انتقادات لبعض فصائل المعارضة السورية التي تسلمت إدارة البلاد بعد سقوط نظام الأسد الشهر الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن ، بعد عرض حلقة باسم ياخور خرج فيصل القاسم عن صمته ونشر على صفحته الخاصة عبر موقع x صورة ظهر فيها يقف على صورة كل من بشار الاسد ووالده حافظ الأسد، وعلق عليها بالقول:" كيف لو داعسين عليك يا زلمي؟ قال شو قال: باسم ماخور زعلان مني بسبب هالصورة.. ماذا تقولون له يا رعاكم الله؟ "