باسم ياخور بهجوم غير مسبوق على فيصل القاسم :"انت كنت تسرق حليب لتسد جوعك"

وأضاف ياخور إن "شخصيات رسمية بارزة في تلك الحقبة التي كانت فيها سورية غارقة بالدماء، لم تستطع الحصول على بعثة لأولادها إلى لندن، وفي أفضل الأحوال تُمنح بعثة لدولة اشتراكية مثل يوغسلافيا وروسيا". وقال ياخور:"انت كنت تسرق من خزانة صديقك حليب لتروي الرمق لأنك جوعان".

وفي التفاصيل، عرض ياخور صورة تدوينة سابقة، قال إن فيصل القاسم كتبها قبل نحو 10 سنوات وتتضمن انتقادات لبعض فصائل المعارضة السورية التي تسلمت إدارة البلاد بعد سقوط نظام الأسد الشهر الماضي.