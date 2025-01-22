الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
باسم ياخور بهجوم غير مسبوق على فيصل القاسم :&quot;انت كنت تسرق حليب لتسد جوعك&quot;
باسم ياخور بهجوم غير مسبوق على فيصل القاسم :"انت كنت تسرق حليب لتسد جوعك"
A-
A+

باسم ياخور بهجوم غير مسبوق على فيصل القاسم :"انت كنت تسرق حليب لتسد جوعك"

فن

2025-01-22 | 06:01
باسم ياخور بهجوم غير مسبوق على فيصل القاسم :"انت كنت تسرق حليب لتسد جوعك"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
باسم ياخور بهجوم غير مسبوق على فيصل القاسم :"انت كنت تسرق حليب لتسد جوعك"

أثار الممثل السوري، باسم ياخور، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن هاجم ، الإعلامي فيصل القاسم، ​في مقطع فيديو نشره على حسابه في "فيسبوك" يقول فيه: "أن طريقة حصول فيصل القاسم على بعثة دراسية على حساب وزارة التعليم في ثمانينيات القرن الماضي، للدراسة في لندن تثير التساؤلات".

وأضاف ياخور إن "شخصيات رسمية بارزة في تلك الحقبة التي كانت فيها سورية غارقة بالدماء، لم تستطع الحصول على بعثة لأولادها إلى لندن، وفي أفضل الأحوال تُمنح بعثة لدولة اشتراكية مثل يوغسلافيا وروسيا". وقال ياخور:"انت كنت تسرق من خزانة صديقك حليب لتروي الرمق لأنك جوعان".

وفي التفاصيل، عرض ياخور صورة تدوينة سابقة، قال إن فيصل القاسم كتبها قبل نحو 10 سنوات وتتضمن انتقادات لبعض فصائل المعارضة السورية التي تسلمت إدارة البلاد بعد سقوط نظام الأسد الشهر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن ، بعد عرض حلقة باسم ياخور خرج فيصل القاسم عن صمته ونشر على صفحته الخاصة عبر موقع x صورة ظهر فيها يقف على صورة كل من بشار الاسد ووالده حافظ الأسد، وعلق عليها بالقول:" كيف لو داعسين عليك يا زلمي؟ قال شو قال: باسم ماخور زعلان مني بسبب هالصورة.. ماذا تقولون له يا رعاكم الله؟ "

اقرأ ايضا في فن

بعد استغاثته بزملائه لسد حاجته المادية..فنان شهير ينضم إلى هذا العمل
09:57

بعد استغاثته بزملائه لسد حاجته المادية..فنان شهير ينضم إلى هذا العمل

​بعد الضجة التي أثارتها صورة الفنان المصري إحسان الترك وردود فعل واسعة، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره بوضع صحي متدهور، ونشره استغاثة بزملائه في الوسط الفني، لإسناد بعض الأعمال له لسد احتياجاته المادية الأساسية كشف الفنان عن مفاجأة سارة.

09:57

بعد استغاثته بزملائه لسد حاجته المادية..فنان شهير ينضم إلى هذا العمل

​بعد الضجة التي أثارتها صورة الفنان المصري إحسان الترك وردود فعل واسعة، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره بوضع صحي متدهور، ونشره استغاثة بزملائه في الوسط الفني، لإسناد بعض الأعمال له لسد احتياجاته المادية الأساسية كشف الفنان عن مفاجأة سارة.

رحيل المخرج الفرنسي برتران بلييه عن 85 عاما
09:48

رحيل المخرج الفرنسي برتران بلييه عن 85 عاما

توفي المخرج الفرنسي برتران بلييه مساء الإثنين عن 85 عاما، على ما أعلنت عائلته لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

09:48

رحيل المخرج الفرنسي برتران بلييه عن 85 عاما

توفي المخرج الفرنسي برتران بلييه مساء الإثنين عن 85 عاما، على ما أعلنت عائلته لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

انغام تتحدث لاول مرة عن خلافها مع شيرين عبد الوهاب: "صوت مصر" أُطلق عليّ منذ سن الـ11
08:48

انغام تتحدث لاول مرة عن خلافها مع شيرين عبد الوهاب: "صوت مصر" أُطلق عليّ منذ سن الـ11

تحدثت الفنانة المصرية انغام لأول مرة عن خلافها مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

08:48

انغام تتحدث لاول مرة عن خلافها مع شيرين عبد الوهاب: "صوت مصر" أُطلق عليّ منذ سن الـ11

تحدثت الفنانة المصرية انغام لأول مرة عن خلافها مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025