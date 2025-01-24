مفاجأة مميزة من وائل كفوري إلى جمهوره!

شارك الفنان اللبناني وائل كفوري مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام شوّق من خلاله الجمهور للمقطع الجديد الذي سيكشف فيه عن كواليس الديو الغنائي الذي جمعه بالنجم العالمي مايكل بوبليه في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025.

