مفاجأة مميزة من وائل كفوري إلى جمهوره!

وأرفق كفوري المقطع بعبارة: "3 أيام من Joy. غداً الساعة 3 عصراً بتوقيت بيروت على قناتي على اليوتيوب".
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A post shared by Wael Kfoury (@waelkfoury)
A post shared by Wael Kfoury (@waelkfoury)
بعد تداول أنباء خلال الساعات الماضية حول انفصال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، أكدت صفحة "شربليتا" المهتمة بأخبار المشاهير خبر الطلاق الذي حدث بشكل ودي.
أدت الفنانة إلهام شاهين مناسك العمرة برفقة ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين والإعلامية هالة سرحان
تصدر اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محركات البحث والتريند بعد ان اثارت بلبلة كبيرة بمنشور عبر حسابها الخاص بمنصة "اكس".