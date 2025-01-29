إليكم أبرز طرائف الأسبوع مع أمل طالب

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تصدر احدث ظهور للممثل الهندي سيف علي خان حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، خصوصاً بعد الحادث الخطير الذي تعرض له منذ ايام ودخل على اثره الى المستشفى للعلاج.
خرج لاعب كرة السلة فادي الخطيب عن صمته ورد لأول مرة على الاتهامات الموجهة له بلابتزاز الجنسي، والاحتيال المادي، والتهديد وذلك في اول ظهور اعلامي له بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحقه.
في خطوة غير مسبوقة، استعان رمضان بتقنية الذكاء الاصطناعي "ChatGPT" لتأكيد مكانته الفنية، حيث نشر فيديو عبر "إنستغرام" يعرض محادثة صوتية مع التطبيق، والذي وصفه بأنه "رقم واحد" في الوطن العربي بمجالي التمثيل والموسيقى.