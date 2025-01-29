إليكم أبرز طرائف الأسبوع مع أمل طالب

خرج لاعب كرة السلة فادي الخطيب عن صمته ورد لأول مرة على الاتهامات الموجهة له بلابتزاز الجنسي، والاحتيال المادي، والتهديد وذلك في اول ظهور اعلامي له بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحقه.

