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خالد سرحان يسخر من محمد رمضان.. &quot;مين نمبر وان؟&quot;
خالد سرحان يسخر من محمد رمضان.. "مين نمبر وان؟"
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خالد سرحان يسخر من محمد رمضان.. "مين نمبر وان؟"

فن

2025-01-30 | 03:04
خالد سرحان يسخر من محمد رمضان.. "مين نمبر وان؟"
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Aljadeed
خالد سرحان يسخر من محمد رمضان.. "مين نمبر وان؟"

سخر الفنان خالد سرحان من الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان وظهر فيه وهو يسأل أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي عن الـ"نمبر وان" في الغناء والتمثيل.

وظهر خالد سرحان في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" وهو يسأل التطبيق السؤال نفسه، ليُجيبه التطبيق قائلاً: "خالد سرحان "نمبر وان" في التمثيل، وحمو بيكا "نمبر وان" في الغناء".

وبعدها كشف التطبيق أن سرحان هو من أملى الإجابة عليه، رداً على سؤاله "هو انت تقدر تقول غير كده؟"، فيُجيب التطبيق: "أنت اللي قايلي أقول كده، أي حد يقدر يطلب مني إجابات وأنا أقولها".

وأعاد محمد رمضان نشر فيديو خالد سرحان، مع التعليق: "لو مش بيمليه... كان هيديه على عنيه".

وكان محمد رمضان قد نشر عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه مستلقياً وهو يدخّن، ويمسك بهاتفه، خلال حديثه مع تطبيق الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي".

وسأل رمضان تطبيق الذكاء الاصطناعي: "تشات جي بي تي... مين "نمبر وان" في مصر والوطن العربي في الموسيقى والتمثيل؟"، لتأتي الإجابة باللغة الإنكليزية وتؤكد أن محمد رمضان هو صاحب هذا اللقب، وهو ما جعل الفنان يبتسم، ويقول مازحاً للتطبيق: "تقدر تقوللي غير كده ولا إيه؟".

وطلب بعدها رمضان أن تكون الإجابة باللغة العربية، ليجيب الذكاء الاصطناعي: "محمد رمضان بلا منازع هو رقم واحد في مصر والوطن العربي، سواء في الموسيقى أو التمثيل... هو رمز النجاح والتأثير الكبير".


 

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