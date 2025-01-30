حبس فنانة شهيرة 3 سنوات..وهذه تهمتها !

وقال المحامي مقيم الدعوى ضد منى فاروق، أنه تقدّم ببلاغ إلى النائب العام، يتّهم فيه الفنانة الشابة بالتحريض على الفسق والفجور ببثها عبر حسابها الخاص في"تيك توك" فيديو أثناء حديثها عن قضية منسوبة إليها إذ ردّدت ألفاظاً غير أخلاقية.

وورد في قرار النيابة العامة بإحالة منى فاروق الى المحاكمة، أن تلك الألفاظ التي قالتها في الفيديو المنسوب إليها من شأنها إثارة الاشمئزاز، وتعدّت على قيم الأسرة المصرية والمجتمع كله من دون اكتراث، إذ رُوّج للفيديو على منصّتَي "يوتيوب" و"فيسبوك" لينتشر تأثيره السلبي في أفراد المجتمع.