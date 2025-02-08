مكسيم خليل يناشد لمساعدة السوريين في المخيمات: عايشين اصعب الظروف

وفي التفاصيل، لفت الشاب في الفيديو الى ان هؤلاء النازحين يعانون من البرد القارس وغيرها من الظروف السيئة، وهم غير قادرين على العودة الى بلدهم ومنازلهم، مناشدا للمساعدة.من هنا، ضم مكسيم خليل صوته الى صوت هذا الشاب، وعلق على الفيديو بالقول: "الى كل المنظمات الإنسانية، تذكروا المخيمات.. أهلنا بعدهم عايشين اصعب الظروف المعيشية".