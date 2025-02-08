مكسيم خليل يناشد لمساعدة السوريين في المخيمات: عايشين اصعب الظروف
شارك الممثل السوري مكسيم خليل، مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو لاحد الأشخاص المتواجد في شمال لبنان حيث مخيمات النازحين السوريين، اذ لفت الى انهم بحاجة للمساعدة.
وفي التفاصيل، لفت الشاب في الفيديو الى ان هؤلاء النازحين يعانون من البرد القارس وغيرها من الظروف السيئة، وهم غير قادرين على العودة الى بلدهم ومنازلهم، مناشدا للمساعدة.
من هنا، ضم مكسيم خليل صوته الى صوت هذا الشاب، وعلق على الفيديو بالقول: "الى كل المنظمات الإنسانية، تذكروا المخيمات.. أهلنا بعدهم عايشين اصعب الظروف المعيشية".