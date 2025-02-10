أصالة توجة رسالة مؤثرة لـ عبير نعمة: صديقة بفتخر فيها

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة إلى الفنانة اللبنانية عبير نعمة بعد أن طرحت الأخيرة أغنيتها الجديدة "صدقني نسيتك" مؤخراً.



وفي التفاصيل، شاركت أصالة منشوراً للفنانة عبير نعمة عبر حسابها على منصة "إكس"، روّجت فيه لأغنيتها الجديدة "صدقني نسيتك" التي طرحتها بفيديو كليب على المنصات المختلفة.

وعبّرت الفنانة السورية عن حبها لـ عبير مشيدة بموهبتها، وعلّقت على المنشور بالقول: "عشت بهالسفرة مع أغنيتك يا رائعة يا راقية يا عبّورة الموهوبة، شو بحبك وشو بيطمنّي وجودك بوطني صديقة بفتخر فيها".