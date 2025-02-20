حبيبة تيم حسن الجديدة الى العلن بعد شائعة انفصاله عن وفاء الكيلاني؟

وفي التفاصيل، انتشرت مجموعة اخبار ان الممثلة السورية رنا ريشة انضمت إلى أسرة مسلسل "تحت سابع أرض"، وستقدم ضمن أحداث المسلسل شخصية "كندا"، الحبيبة السابقة لـ تيم حسن الذي يجسد دور الضابط "موسى".وبحسب طبيعة الأحداث، يفترق "موسى" عن "كندا"، لأسباب مختلفة ويتجه كل منهما لحياته الخاصة، ليلتقيا لاحقًا وكلًا منهما لديه ذكريات عن الآخر، وتحصل العديد من الأحداث المشوقة في هذا السياق، وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها رنا ريشة مع تيم حسن تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي.