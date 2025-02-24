تغير ملامح وزيادة وزن دنيا بطمة بعد خروجها من السجن

ونشرت دنيا بطمة مقطع فيديو لأحدث ظهور لها وهي ترتدي الزي المغربي وبدت وكأنها كسبت الكثير من الوزن، مما أثار التكهنات بخضوعها لجلسة حقن "فيلر".

وبعد غيابها لمدة عام تقريبا نتيجة دخولها السجن، أحيت بطمة حفل زفاف في الدار البيضاء مساء يوم السبت، لتتصدر الترند.

كما لم تقتصر على مشاركة لحظات من حفل الزفاف فقط، بل نشرت أيضا فيديوهات جديدة عبر إنستغرام مع شقيقتها ابتسام.

في المقابل، تفاعل جمهور ومحبو الفنانة مع صورها معبرين عن فرحتهم بعودتها إلى الساحة الفنية، فيما تساءل آخرون عن سبب زيادة وزن بطمة، ورجح البعض أنها ربما خضعت لجلسات حقن دهون أو "فيلر" في الوجه.