تغير ملامح وزيادة وزن دنيا بطمة بعد خروجها من السجن

ونشرت دنيا بطمة مقطع فيديو لأحدث ظهور لها وهي ترتدي الزي المغربي وبدت وكأنها كسبت الكثير من الوزن، مما أثار التكهنات بخضوعها لجلسة حقن "فيلر".
وبعد غيابها لمدة عام تقريبا نتيجة دخولها السجن، أحيت بطمة حفل زفاف في الدار البيضاء مساء يوم السبت، لتتصدر الترند.
كما لم تقتصر على مشاركة لحظات من حفل الزفاف فقط، بل نشرت أيضا فيديوهات جديدة عبر إنستغرام مع شقيقتها ابتسام.
في المقابل، تفاعل جمهور ومحبو الفنانة مع صورها معبرين عن فرحتهم بعودتها إلى الساحة الفنية، فيما تساءل آخرون عن سبب زيادة وزن بطمة، ورجح البعض أنها ربما خضعت لجلسات حقن دهون أو "فيلر" في الوجه.
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تمت مشاركة منشور بواسطة @dunia_batma
احتفل الفنان السوري جورج وسوف، بعيد ميلاد مواطنه الممثل السوري عابد فهد، وذلك من خلال فيديو نشره على تطبيق "انستغرام".
في حلقة جديدة من برنامج مع رابعة على الجديد استضافت الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات كلّ من الفنان علي الديك وهو أول ظهور إعلامي له بعد سقوط النظام السوري، الى جانب التيكتوكر لمى شريف والممثلة تاتيانا مرعب و خبيرة التاروت والابراج ام عبدالله الشمري.