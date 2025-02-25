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اليسا واصالة ونجوى كرم يحتفلن بمناسبة العيد الوطني الكويتي
اليسا واصالة ونجوى كرم يحتفلن بمناسبة العيد الوطني الكويتي
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اليسا واصالة ونجوى كرم يحتفلن بمناسبة العيد الوطني الكويتي

فن

2025-02-25 | 14:17
اليسا واصالة ونجوى كرم يحتفلن بمناسبة العيد الوطني الكويتي
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Aljadeed
اليسا واصالة ونجوى كرم يحتفلن بمناسبة العيد الوطني الكويتي

تفاعلت الفنانات اليوم بتهنئة الكويت شعباً وحكومة بمناسبة العيد الوطني للكويت، بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهن الشخصية على منصة "اكس".

وكتبت الفنانة اللبنانية اليسا: " اليسا عيد وطني سعيد للكويت الحبيبة! كل عام والكويت وشعبها بألف خير وسلام".

أما الفنانة اللبنانية نجوى كرم فقالت: " الى الكويت الحبيبة، يلي فتحتلنا قلبها تنغنّي فيها أحلى الأغاني وتعلى أصواتنا بأعلى العلالي. أدام الله عليكِ وعلى شعبك الطيّب نعمة السلام والخير".

والممثلة اللبنانية ماغي بو غصن: " حب كبير للكويت وشعبها المحبّ وقيادتها الحكيمة. الله يديم عليكم الأمن والأمان".

والفنانة السورية أصالة كتبت: " حبينا الكويت من ناسها وشفناها بعيونهم وكلً اللي ربي بأرض الكويت وحتّى زارها تعلّق فيها وبأهلها الطيبين وشعور وطنيّه بيخلق بيخلًلي كلّ ناسها تتعلّق فيها ولازم تنحبّ الكويت كلّ سنه وأنتوا بخير وتقدّم وإستقرار وكلّ عيد والكويت حلوه".

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