روان بن حسين تستغيث بحاكم دبي بعد محاولتها التخلص من حياتها

أثارت روان بن حسين التساؤلات بمقطع فيديو صادم، كشفت فيه محاولتها التخلص من حياتها بعد تعرضها للظلم في الإمارات، مستغيثة بحاكم دبي في عدد من الرسائل التي نشرتها عبر حسابها الشخصي.

لم تكشف روان بن حسين عن التفاصيل، أو سبب تعرضها للظلم، إلا أنها ناشدت السلطات الإماراتية بالسماح لها بالعودة لوطنها، معبرة عن استعدادها التخلي عن كل شيء.

وكتبت روان بن حسين في منشور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات: "الشيخ محمد بن راشد.. لقد تم منعي ظلماً من السفر إلى دبي منذ عامين. إنه رمضان، أريد أن أرى بلدي وعائلتي.. كانت الإمارات العربية المتحدة موطني دائمًا، فقد بنيت حياتي كلها هنا. لدي 3 شركات و 5 منازل، وكانت ابنتي تدرس هنا خلال السنوات الثلاث الماضية، واتخذ والدي المتقاعد من دبي موطنا له للتقاعد.. لكن الآن أشعر أن هذا المكان لم يعد موطني، فأنا ضحية فساد شرطة دبي التي تبتزني بمبلغ 500 ألف درهم".

واستكملت روان بن حسين مناشدتها لحاكم دبي في منشور آخر، كشفت فيه محاولتها التخلص من حياتها بسبب الظلم وكتبت الفاشنيستا الكويتية: "تكريما لشهر رمضان..حاكم دبي يصدر عفواً عن 1518 سجيناً.. لطالما كنت أروج لدبي باعتبارها "موطني الآمن". لقد تركت بلدي الكويت وغادرت لندن لبدء حياة من الصفر هنا. بقيت منعزلاً لمدة عامين، وحاولت الانتحار في ديسمبر 2024 بسبب الظلم والفساد الذي أواجهه. لا أريد شيئًا الآن، خذ كل شيء ودعني أعود إلى بلدي بسلام".



وطالبت من الشيخ محمد بن راشد مقابلتها، في منشور كتبت فيه: "أعلم أن قلبك طيب، فقط امنحني الفرصة بمقابلتك لشرح كل شيء".