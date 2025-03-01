آدم في اول تعليق بعد توقيفه في مطار بيروت

وسارع آدم إلى طمأنة جمهوره عبر منشور مقتضب على وسائل التواصل الاجتماعي، قدّم فيه تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأفادت المعلومات أن توقيف آدم جاء بناءً على قضية قديمة ومنتهية، ولكن محاميه لم يتابع الملف لإزالة إشارة التوقيف، وعلى الفور تم حل المسألة العالقة وأفرج عنه، بحسب مدير أعماله.
وفي أول تعليق له بعد حل المشكلة، شارك آدم متابعيه على السوشيال ميديا بتغريدة كتب فيها "كل عام وانتم بخير اعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية شهر خير وبركة للجميع. رمضان مبارك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على سؤاله عما حصل معه وعن الأسباب، متمنيين له السلامة والطمأنينة في حياته الشخصية، ولكن آدم تجاهل الأمر وحافظ على صمته ولم يعلق على ما حصل معه بشكل نهائي.