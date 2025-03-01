آدم في اول تعليق بعد توقيفه في مطار بيروت

وسارع آدم إلى طمأنة جمهوره عبر منشور مقتضب على وسائل التواصل الاجتماعي، قدّم فيه تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأفادت المعلومات أن توقيف آدم جاء بناءً على قضية قديمة ومنتهية، ولكن محاميه لم يتابع الملف لإزالة إشارة التوقيف، وعلى الفور تم حل المسألة العالقة وأفرج عنه، بحسب مدير أعماله.