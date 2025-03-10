الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس احمد الشرع يعزي الكانبة والناشطة السورية هنادي زحلوط بعد مقتل ثلاثة من اخوتها
الرئيس احمد الشرع يعزي الكانبة والناشطة السورية هنادي زحلوط بعد مقتل ثلاثة من اخوتها
A-
A+

الرئيس احمد الشرع يعزي الكانبة والناشطة السورية هنادي زحلوط بعد مقتل ثلاثة من اخوتها

فن

2025-03-10 | 05:42
الرئيس احمد الشرع يعزي الكانبة والناشطة السورية هنادي زحلوط بعد مقتل ثلاثة من اخوتها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس احمد الشرع يعزي الكانبة والناشطة السورية هنادي زحلوط بعد مقتل ثلاثة من اخوتها

كشفت الكاتبة والمعارضة السورية هنادي زحلوط، عن اتصال جمعها بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أعقاب مقتل إخوتها الثلاثة في الأحداث الدامية التي يشهدها الساحل السوري.

وكتبت هنادي زحلوط عبر صفحتها الشخصية في منصة "فيسبوك"، يوم أمس الأحد: "الرئيس أحمد الشرع اتصل بي اليوم معزيا، وعبر عن المواساة والعزاء لعائلتي ولكل أهالي الضحايا"، مضيفة أنه "وعد بمحاسبة الجناة عبر لجنة تحقيق تضم مجموعة من القضاة".

وتابعت زحلوط: "أعبّر عن دعمي للجنة، ونحن بانتظار خلاصة تحقيقها ومستعدون للتعاون وتقديم شهاداتنا، لتأخذ العدالة مجراها ويكون القانون سيدا في بلادنا وعلى أرضنا".

وكانت الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان، قد أعلنت، السبت، مقتل إخوتها أحمد وعبد المحسن وعلي، مع "العشرات من رجال القرية الذين اقتيدوا من بيوتهم وتم إعدامهم ميدانيا".

 

اقرأ ايضا في فن

بشار إسماعيل برسالة حادة الى احمد الشرع: ما شبعتوا دم؟!
07:18

بشار إسماعيل برسالة حادة الى احمد الشرع: ما شبعتوا دم؟!

خرج الممثل السوري بشار إسماعيل عن صمته، ووجه رسالة عالية السقف الى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية احمد الشرع، بعد الاحداث الأخيرة في الساحل السوري وتحديدا في مدينته جبله، اذ قُتل 15 من افراد عائلته وأصدقائه واقربائه بسبب التوترات الحاصلة بين الحكومة السورية وفلول نظام بشار الأسد.

07:18

بشار إسماعيل برسالة حادة الى احمد الشرع: ما شبعتوا دم؟!

خرج الممثل السوري بشار إسماعيل عن صمته، ووجه رسالة عالية السقف الى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية احمد الشرع، بعد الاحداث الأخيرة في الساحل السوري وتحديدا في مدينته جبله، اذ قُتل 15 من افراد عائلته وأصدقائه واقربائه بسبب التوترات الحاصلة بين الحكومة السورية وفلول نظام بشار الأسد.

اصالة بتعليق مبكي على احداث الساحل السوري: ادعوا لـ سوريا
06:19

اصالة بتعليق مبكي على احداث الساحل السوري: ادعوا لـ سوريا

يتفاعل نجوم الفن في سوريا بشكل كبير مع الاحداث والمستجدات التي يشهدها الساحل السوري منذ أيام، حيث تزداد حدة التوترات بين الحكومة السورية الجديدة برئاسة احمد الشرع وفلول نظام بشار الأسد.

06:19

اصالة بتعليق مبكي على احداث الساحل السوري: ادعوا لـ سوريا

يتفاعل نجوم الفن في سوريا بشكل كبير مع الاحداث والمستجدات التي يشهدها الساحل السوري منذ أيام، حيث تزداد حدة التوترات بين الحكومة السورية الجديدة برئاسة احمد الشرع وفلول نظام بشار الأسد.

وفاة الامير فريدريك عن عمر ناهز الـ 22 عاما بعد صراع مع مرض نادر
06:05

وفاة الامير فريدريك عن عمر ناهز الـ 22 عاما بعد صراع مع مرض نادر

أعلن الأمير روبرت أمير لوكسمبورغ عن وفاة ابنه الأصغر، الأمير فريدريك، عن عمر ناهز الـ 22 عاماً بعد صراع مع مرض نادر وراثي ، يدعى بولغ ميتوكوندريا.

06:05

وفاة الامير فريدريك عن عمر ناهز الـ 22 عاما بعد صراع مع مرض نادر

أعلن الأمير روبرت أمير لوكسمبورغ عن وفاة ابنه الأصغر، الأمير فريدريك، عن عمر ناهز الـ 22 عاماً بعد صراع مع مرض نادر وراثي ، يدعى بولغ ميتوكوندريا.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025