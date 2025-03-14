شمس الكويتية تعلق على احداث الساحل السوري : جماعات تكفيرية وسبايا !

وكتبت شمس: "عندما أبديت رأيي في تسليم السلطة لجماعات تكفيرية، هوجمت وهُدّدت وشُتمت بأبشع الألفاظ، وها هي النتيجة: قتل وتمثيل بالجثث واغتصاب وحرق بشر أحياء وسبايا!".

واستعادت شمس بتدوينتها الجديدة، تغريدة سابقة جاء فيها: "شبابنا من دول منطقة الخليج العربي، لا تكرروا غلطة مَن سبقكم في التعاطف مع الأحداث والحكم عليها، لأن العالم يمر بسياسة تُسمّى "الفوضى الخلاّقة" تحت شعارات الله والإسلام والدين التي استُخدمت منذ ألف سنة لغايات سياسية لا تمت الى الله ولا للدين ولا للإنسانية بصلة، تمسّكوا ببلدانكم وانتهجوا نهج قادتكم، نحن أئمن شعوب المنطقة وأكثرها رفاهية واحتراماً لحقوق الإنسان، قادتنا يفعلون المستحيل لكي يجعلونا أرقى الشعوب وأكثرها تحضّراً، هذا هو أكثر وقت نحتاج فيه الى التلاحم والتراحم والاستماع الى قياداتنا الحكيمة التي لمسنا ورأينا حكمتها وشجاعتها وذكاءها ورحمتها بالمواطن والمقيم وبكل إنسان في هذا العالم، يا ربّ احفظ قادتنا وأهلنا في الخليج وفي كل مكان".