مفاجأة من نادين نسيب نجيم لابنتها.. شاهدوا ردّ فعلها البريء

شاركت النجمة نادين نسيب نجيم متابعيها على السوشيال ميديا ردّ فعل ابنتها هافين بعد حصولها على الهدية التي تمنتها وطلبتها منها.



وظهرت نادين في المقطع وهي تسير في منزلها وتتحدث لجمهورها بصوت خافت وتشرح لهم طلب ابنتها الحصول على شوكولا دبي، وحرصت على استعراض رد فعلها البريء والطفولي.وتقدمت النجمة اللبنانية باتجاه طفلتها واخبرتها بأنه تحضر مفاجأة لها لتتكهن الطفلة بأفكارها، لتفاجئها بعلبة من الشوكولا الشهيرة.

ولفتت الطفلة الأنظار بجمالها وبطريقتها في لبس الملابس، وهو ما علقت عليه نادي قائلة: "انت مثلي بتلبسي البيجاما كل شي بميل"، وتحمست هافين بعد رؤية علبة الشوكولا في رد فعل طريف وعفوي وراحت تقول: "مامي عم تمزحي"، وبدت في غاية الحماس وهي تتفاعل مع العلبة بطريقة طفولية بريئة.

وشاركت نادين متابعيها بمقطع فيديو آخر مع كلبها الصغير، وقالت لمتابعيها: "ما اشتقتوا لبوتشي"، وراحت تلاعبه وتهتم به، وسط تفاعل كبير من محبيها الذين يتفاعلون معها بشكل واسع عبر السناب شات، ويعبرون عن حبهم الكبير لها ولاهتمامها بطفليها وبتفاصيلهما.