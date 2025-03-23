الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مازن الناطور باقوى هجوم على هؤلاء: ذباب !
مازن الناطور باقوى هجوم على هؤلاء: ذباب !
A-
A+

مازن الناطور باقوى هجوم على هؤلاء: ذباب !

فن

2025-03-23 | 06:35
مازن الناطور باقوى هجوم على هؤلاء: ذباب !
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مازن الناطور باقوى هجوم على هؤلاء: ذباب !

وجه نقيب الفنانين في سوريا الفنان مازن الناطور رسالة شديدة اللهجة للاشخاص الذين يعبرون عن رأيهم بطريقة غير اخلاقية ويهاجموا كل من يختلف معهم في الراي واصفهم بالذبابة.

وفي التفاصيل قال مازن الناطور في مقطع فيديو نشره على صفحته في انستغرام مشددا على جمال التنوع والاختلاف في مخلوقات الله من حيث الشكل والفكر والاديان.
وهاجم مازن الاشحاص الذين لا يتقبلون راي الآخر قائلا: اما آن لك ان ترتقي؟
 

اقرأ ايضا في فن

بشار اسماعيل يفاجئ الجميع بقرار اعتزاله: لا بصيص امل بين السوريين
09:55

بشار اسماعيل يفاجئ الجميع بقرار اعتزاله: لا بصيص امل بين السوريين

تصدر خلال الساعات الماضية اعتزال الممثل السوري بشار اسماعيل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير.

09:55

بشار اسماعيل يفاجئ الجميع بقرار اعتزاله: لا بصيص امل بين السوريين

تصدر خلال الساعات الماضية اعتزال الممثل السوري بشار اسماعيل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير.

نهى نبيل تنتقل للعيش في السعودية عقب سحب الجنسية الكويتية منها
09:44

نهى نبيل تنتقل للعيش في السعودية عقب سحب الجنسية الكويتية منها

كشفت الاعلامية نهى نبيل كواليس انتقالها إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد شراء منزل هناك عقب سحب الجنسية الكويتية منها.

09:44

نهى نبيل تنتقل للعيش في السعودية عقب سحب الجنسية الكويتية منها

كشفت الاعلامية نهى نبيل كواليس انتقالها إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد شراء منزل هناك عقب سحب الجنسية الكويتية منها.

فيديو طريف لـ دانييلا رحمة مع كايلا ابنة شقيق ناصيف زيتون
09:40

فيديو طريف لـ دانييلا رحمة مع كايلا ابنة شقيق ناصيف زيتون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، برفقة كايلا ابنة شقيق زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون، حيث طغت البراءة والعفوية على الفيديو.

09:40

فيديو طريف لـ دانييلا رحمة مع كايلا ابنة شقيق ناصيف زيتون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، برفقة كايلا ابنة شقيق زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون، حيث طغت البراءة والعفوية على الفيديو.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025