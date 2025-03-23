مازن الناطور باقوى هجوم على هؤلاء: ذباب !

وفي التفاصيل قال مازن الناطور في مقطع فيديو نشره على صفحته في انستغرام مشددا على جمال التنوع والاختلاف في مخلوقات الله من حيث الشكل والفكر والاديان.وهاجم مازن الاشحاص الذين لا يتقبلون راي الآخر قائلا: اما آن لك ان ترتقي؟