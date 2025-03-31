وديع الشيخ يرد: الباب اللي دقيته هاعتبره ضجة وما سمعتها ومبروك الفستان اللي كنت لابسه

ودّع النجم اللبناني وديع الشيخ، جمهوره ومتابعي برنامج "مع وديع" الذي رافقهم طيلة شهر رمضان المبارك على قناة الجديد، معبرا عن سعادته بالنجاح الساحق الذي حققه البرنامج، وبأنه استطاع أن يرسم البسمة على وجوه الكثير من الأشخاص من خلال الهدايا والجوائز التي قدّمها عبر هذا البرنامج.

