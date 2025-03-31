وديع الشيخ يرد: الباب اللي دقيته هاعتبره ضجة وما سمعتها ومبروك الفستان اللي كنت لابسه

ودّع النجم اللبناني وديع الشيخ، جمهوره ومتابعي برنامج "مع وديع" الذي رافقهم طيلة شهر رمضان المبارك على قناة الجديد، معبرا عن سعادته بالنجاح الساحق الذي حققه البرنامج، وبأنه استطاع أن يرسم البسمة على وجوه الكثير من الأشخاص من خلال الهدايا والجوائز التي قدّمها عبر هذا البرنامج.
تصدر خلال الساعات الماضية صور نادرة من حفل زفاف الفنانين وائل رمضان وسلاف فواخرجي.
تحدث الممثل مكسيم خليل عن مشاعره بعد سقوط نظام الاسد وانتصار الثورة السورية، وذلك خلال مقابلة أجراها في كواليس تصوير آخر أعماله الرمضانية مع قناة CNN بالعربية.