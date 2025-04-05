نهال عنبر تنعى شقيقها الوحيد: ربنا يصبرني على فراقه

وكتبت نهال عنبر قائلة :"إن لله وإنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله الكابتن طيار/ عصام عنبر بالولايات المتحدة الأمريكية شقيقي الوحيد الغالي وحبيبي وسندي وإن شاء الله اليوم سنقوم أنا وحسام إبني بدفن الجثمان بالولايات المتحدة الامريكية بولاية بمتشجن وذلك في تمام الساعة 8.20 مساءً بتوقيت مصر".

وطلبت عنبر من جمهورها أن يصلي على روحه صلاة الغائب وقالت :" أرجو من جمهوري الغالي أن يصلي عليه صلاة الغائب على روحه الطاهرة في هذا التوقيت 8:20 مساءً بتوقيت مصر ربنا يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته أنا حزينة جداً عليه أرجو قبول اعتذاري من زملائي وأصدقائي وجمهوري الغالي لعدم الرد علي التليفونات نظراً لوجودي في أمريكا في الوقت الحالي لإتمام جميع مراسم الجنازة والدفن هناك، وادعولي ربنا يصبرني علي فراقه ويقويني هتوحشتني أوي يا عصام يا حبيبي يا غالي أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وربنا يسكنه فسيح جناته يارب العالمين إن شاءالله برجاء قراءة الفاتحة والدعاء".